Auto rutscht nach Zusammenstoß in Pye in den Graben – Fahrerin leicht verletzt

Am Fürstenauer Weg in Pye hat es gegen 5 Uhr einen Unfall gegeben; eines der Autos rutschte nach dem Zusammenstoß in den Graben

Ulf Zurlutter/NWM-TV

Osnabrück. Im Osnabrücker Stadtteil Pye hat es am frühen Dienstagmorgen einen Unfall gegeben: Eine Autofahrerin übersah ein zweites Auto; nach dem Zusammenstoß rutschte der zweite Wagen in den Graben.

Am Fürstenauer Weg in Osnabrück kollidierte gegen 5 Uhr ein VW Up mit einem VW Polo. Eine Autofahrerin hatte wegen der nachts ausgeschalteten Ampelanlage nicht mehr auf die Vorfahrtsregelung einer Kreuzung geachtet. Nach Informationen der P