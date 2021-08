Für Außenhandelsexperte Tilman Brunner liegt im Handel zwischen Niedersachsen und Belarus noch Potenzial.

Grafik: Matthias Michel

Osnabrück/Hasbergen/Spelle. Lediglich rund 9,4 Millionen Menschen leben in Belarus. Und dennoch: Rund 300 Unternehmen aus Deutschland sind in dem Land aktiv - davon auch einige aus unserer Region. Welche Bedeutung hat das Land - und was wird gehandelt? Einige Beispiele.

Rund 300 Unternehmen aus Deutschland sind in dem Land aktiv, das im Westen und Nordwesten an die EU-Mitgliedstaaten Polen, Litauen und Lettland grenzt, im Nordosten und Osten an Russland sowie im Süden an die Ukraine. Ihr Handel mit Belarus