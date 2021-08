Ein Geldautomat ist am Samstagmorgen in Osnabrück-Hellern gesprengt worden.

NWM-TV

Osnabrück. Die Suche nach Hinweisen und Tätern nach der Sprengung eines Geldautomaten in Osnabrück-Hellern geht weiter. Zwei Männer könnten in der Nacht ein verdächtiges Auto verfolgt haben.

Was war passiert? Nach Angaben der Polizei wurde ein Geldautomat, der im Außenbereich eines Einkaufszentrums an der Blankenburg angebracht war, am frühen Samstagmorgen um 2 Uhr gesprengt. Demnach sei ein lauter Knall in der näheren Umg