Osnabrück. Am 26. September 2021 wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Die Mediengruppe NOZ /mh:n MEDIEN wird erstmalig per Livestream über den Wahlausgang berichten. Leser haben die Chance auf einen Blick hinter die Kulissen.

20 Leserinnen und Leser sind eingeladen, die Übertragung der Wahlsondersendung im NOZ-Medienzentrum in Osnabrück über einen Großbildschirm zu verfolgen und können sich ab sofort bewerben.

Live aus dem Studio

Von der Prognose über die erste Hochrechnung bis zur Elefantenrunde ist unser Reporter- und Fernsehteam am Wahlabend von Anfang an dabei. Live aus Schwerin präsentieren wir von 17.30 bis 22.00 Uhr unter der Moderation der ZDF-Fernsehjournalistin Maja Weber die aktuellen Wahlergebnisse, Interviews und Hintergründe zur Bundestagswahl und Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern.

Ebenfalls im Studio: Die Chefredakteure von NOZ/mh:n MEDIEN Ralf Geisenhanslüke (NOZ Medien), Stefan Kläsener (Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag) und Michael Seidel (Zeitungsverlag Schwerin) in Gesprächen mit Politikern aus Bund, Land und Region, Kulturvertretern sowie mit Experten in Digitalisierung, Klimapolitik oder Gesundheit zu den drängendsten Herausforderungen für die neue Bundesregierung nach der Wahl:



„ „Die Wahlen am 26. September werden für die Zukunft unseres Landes eine große Bedeutung haben. Wir möchten gerne für Sie die Hintergründe und Tragweite dieser Wahlentscheidung erklären und einordnen."“ Ralf Geisenhanslüke (Chefredakteur NOZ Medien)

Korrespondenten berichten aus Berlin

Aus Berlin sowie den Landtagen in Schwerin und Kiel liefern unsere Korrespondenten Stimmungsbilder und Interviews. Ein Social-Media-Redakteur wird darüber hinaus laufend Entwicklungen und Reaktionen in den sozialen Netzwerken von Facebook, Twitter und Co. für unsere Nutzer und Gäste in den Verlagshäusern beobachten und einordnen.

Einblick in die Zeitungsproduktion

Vor Ort in Osnabrück und Flensburg ist die Meinung unserer Leser zum Wahlausgang gefragt. NOZ-Medien-Redakteur Stefan Alberti wird im NOZ Medienzentrum, Breiter Gang 10-16, durch den Abend führen, Gäste und Wahlkreisabgeordnete zu den aktuellen Ergebnissen befragen, Einblick in die laufende Zeitungsproduktion geben und die eventuelle Stichwahl des Osnabrücker Oberbürgermeisters im Blick behalten.

Bewerbung bis zum 31. August

Lust bekommen, am 26. September unser Gast im Medienzentrum zu sein? Dann bewerben Sie sich für die wenigen Plätze bis zum Dienstag, 31. August, unter Angabe ihres Namens und Alters sowie Ihrer Kontaktdaten unter leserevent-livestream@noz.de. Einlass ist ab 17 Uhr. Für Getränke und Snacks ist gesorgt.