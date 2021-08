Blick hinter die Kulissen: So sieht die neue Paracelsus-Zentrale am Osnabrücker Hafen aus

Die Zentralen Dienste von Paracelsus haben neue Büroräume in der Winkelhausenstraße Osnabrück, die ein flexibles Arbeiten ermöglichen sollen.

Niklas Golitschek

Osnabrück. Mit dem Umzug der Konzernzentrale von der Sedanstraße an den Osnabrücker Hafen hat sich Paracelsus deutlich verkleinert und die Belegschaft in zwei Großraumbüros untergebracht. Die musste sich an die Umstellung erst gewöhnen.

Weniger Platz, mehr Flexibilität – mit dem Umzug ist bei der Paracelsus-Konzernzentrale ein struktureller Wandel einhergegangen. Statt Einzelbüros setzt das Unternehmen nun auf zwei Großräume, in denen die Mitarbeiter nicht einmal mehr ihre