Rund 300 IG-Bau-Mitglieder demonstrieren am Samstag vor dem DGB-Haus in Osnabrück.

Thomas Osterfeld

Osnabrück . Mehr Lohn und Gehalt, Wegegeld sowie eine Anpassung der Ost-Einkommen an das West-Niveau fordert die Gewerkschaft IG Bau in den aktuellen Tarifverhandlungen. Das unterstrich sie auch am Samstag bei einer Kundgebung in Osnabrück.

Wer am Samstag zur IG-Bau-Demonstration vor dem DGB-Haus auf dem Ernst-Bebel-Platz wollte, war gut beraten, entweder wetterfeste Jacke oder Schirm einzupacken: Die Veranstaltung startete im Regen. Dennoch kamen nach Angaben der Gewerkschaft