BOB platziert Pop-Up-Parkplatz am Osnabrücker Wochenmarkt

Mit einem Pop-Up-Parkplatz auf dem Theaterplatz wollte BOB im Kommunalwahlkampf ein Zeichen gegen die derzeitige Verkehrspolitik in Osnabrück setzen.

Daniel Batel

Osnabrück. Für den Bund Osnabrücker Bürger (BOB) geht die Verkehrspolitik der Stadt an der Lebenswirklichkeit vieler Osnabrücker vorbei. Nachdem zuletzt einige Pop-Up-Radwege für Aufsehen sorgten, tat dies am Samstag ein Pop-Up-Parkplatz vor dem Theater.

Um für einen besseren Pkw-Zugang speziell zum Wochenmarkt zu werben, stellte BOB am Samstag von 7 bis 10 Uhr den Pop-Up-Parkplatz auf – also eine Parkfläche, die es nur für ein kurzes Zeitfenster gibt und die in erster Linie der Symbolik di