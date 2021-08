Lauter Knall in der Nacht: Geldautomat in Osnabrück-Hellern gesprengt

Der Automat in Osnabrück-Hellern ist komplett aus der Wand gesprengt worden.

NWM-TV

Osnabrück. Ein lauter Knall hat die Menschen in der Umgebung in der Nacht zu Samstag aus dem Schlaf gerissen. Unbekannte haben in Osnabrück-Hellern einen Geldautomaten gesprengt.

Betroffen ist der Geldautomat an einem Rewe-Markt an der Lengericher Landstraße 2. Nach ersten Informationen der Polizei ereignete sich die Tat gegen 2 Uhr. NWM-TV Die Täter sind offenbar danach über die