Vom FMO in den Süden und zurück: Nach Malle geht´s nur per QR-Code

Nicht immer ganz klar ist aktuell, unter welchen Bedingungen man wo einreist und wie wieder zurückkommt.

Michael Gründel

Greven . Endlich gilt wieder: Malle ist nur einmal im Jahr. Pandemiebedingt ändern sich Reiseregeln dennoch ständig. Was bedeutet das für Fluggäste am FMO, die in Richtung Süden unterwegs sind? Wir haben vor Ort nachgefragt.

Morgens um 9.15 Uhr am FMO: Wer von Malle zurückkommt, muss erst mal ins Bett. "Keine Zeit, wir kommen praktisch direkt aus dem Bierkönig", sagt eine junge Frau, die gerade mit zwei Freundinnen durch den Ankunftsbereich gen Ausgang eilt. Un