Zum ersten Mal: „Rüsselmahlzeit“ am 11. September im Zoo Osnabrück

Ein Abendessen in direkter Nachbarschaft zu den Zoo-Bewohnern – das erwartet Besucher der „Rüsselmahlzeit“ am 11. September 2021.

Zoo Osnabrück/Lisa Simon

Osnabrück. Viermal fand in den vergangenen Jahren im Zoo Osnabrück eine „Löwenmahlzeit“ statt. Am Samstag, 11. September 2021, wird die Veranstaltung nun erstmals zur „Rüsselmahlzeit“.

Der Name ist anders, das Konzept bleibt gleich: Im Zoo wird es erneut ein abendliches Picknick geben. Bierzeltgarnituren werden am Affentempel und an einigen Tiergehegen aufgestellt; Teilnehmer bringen Essen, Getränke, Geschirr und Dekorati