Das Alando Palais öffnet am Wochenende wieder. Reingelassen werden nur Geimpfte und Genesen. Darf deshalb ohne Abstand und Maske getanzt werden? (Symbolfoto)

Osnabrück. Diskotheken, Clubs und Shisha-Bars in Niedersachsen dürfen bei einer Inzidenz über 10 wieder öffnen. Auch im Alando Palais in Osnabrück kann am Wochenende gefeiert werden. Der Betreiber lässt nur Geimpfte und Genesene rein. Diese dürfen dort laut Ankündigung ohne Abstand und ohne Maske feiern. Ist das nach Verordnung zulässig?

Das Alando Palais hat die Wiedereröffnung am Wochenende nach der coronabedingten Zwangsschließung am Donnerstag in den Sozialen Netzwerken angekündigt. "Das Alando ist zurück und will mit EUCH kräftig feiern", heißt es in einem Post, der au