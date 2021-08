An der Skateranlage an der Liebigstraße. Dort ist ein Konflikt zwischen Skatern und Scootern entstanden. Wir lassen uns das von dem Streetworker Marco Brockmann, Nils Baedermann und Hartmut Damerow vom OSB erklären.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Zusammenstöße, verbale Auseinandersetzungen, Androhungen von Prügel – der Skateplatz an der Liebigstraße in Osnabrück ist zu einem Pulverfass geworden. Scooter und Skater kommen sich regelmäßig ins Gehege.

In diesem Artikel erfährst Du:Warum Skater und Scooter auf der Skateranlage in Osnabrück immer wieder aneinander geraten.Wann Du als Scooter-Fahrer den Skateplatz an der Liebigstraße benutzen darfst.Wie die Skater ihren Platz zurückfordern.