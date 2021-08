Lang ist es her, dass durch die heutige Osnabrücker Fußgängerzone noch Autos fuhren. 1973 war damit in diesem Teil der Große Straße Schluss.

Archiv NOZ / Hellmut Radßat

Osnabrück. Wer erinnert sich noch an den Vorgänger von Peek & Cloppenburg am Nikolaiort? Und woher hat die "Deutsch Passage" eigentlich ihren Namen? Für die Antworten reisen wir in die Osnabrücker Vergangenheit.

Die Osnabrücker Geschäftswelt hat schon viele Läden kommen und gehen sehen. Doch wer erinnert sich noch an das Kaufhaus Hertie, das einst die Kunden in Scharen in die Hasestadt lockte? Und wie hieß noch das Geschäft, welches anstelle des L&