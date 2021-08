Hier kannst Du am Wochenende in Osnabrück wieder feiern

Feiern und Tanzen: Nach einer Woche Zwangsschließung haben die ersten Discos und Clubs im Osnabrücker Stadtgebiet am Wochenende 6. und 7. August wieder geöffnet. (Symbolfoto)

Sophia Kembowski/dpa

Osnabrück. Nachdem das Oberverwaltungsgericht Lüneburg die Schließung von Clubs und Diskotheken bei einer Corona-Inzidenz über 10 gekippt hat, öffnen einige Betreiber wieder die Türen. Eine Übersicht mit Öffnungszeiten und Corona-Regeln für das Partywochenende in Osnabrück.

In diesem Artikel erfährst Du:Wo Du am Wochenende in Osnabrück feiern kannst.Welche Zugangs- und Hygieneregeln für die einzelnen Clubs und Diskotheken gelten.Welche Musik Dich erwartet.Alando Palaisgeöffnet Freitag und Samstag, 6. und 7. Au