Kommunalwahl in der Region Osnabrück: So wird die Zusammensetzung der Räte berechnet

Kommunalwahl 2021 in Stadt und Landkreis Osnabrück: Bis zu drei Kreuze darf jeder Wähler bei der anstehenden Kommunalwahl auf dem Stimmzettel verteilen.

imago images / STPP

Osnabrück. Bis zu drei Kreuze darf jeder Wähler bei der anstehenden Kommunalwahl in Stadt und Landkreis Osnabrück auf dem Stimmzettel für den Gemeinde- oder Stadtrat verteilen. Wie wirkt sich das auf die Zusammensetzung der Räte aus?

Die Grundlagen der Kommunalwahl 2021Die Wahl der Räte ist in Niedersachsen eine Mischung aus Listen und Personenwahl: Parteien und Wählergemeinschaften stellen in der Regel Listen mit mindestens einem Kandidaten auf. Nun ist der Wähler am Z