Osnabrücker Firma spendiert am Samstag jedem eine Kugel Eis

Am Samstag gibt es für jeden Gast die erste Eiskugel gratis. Ein Immobilienmakler lädt ein.

Monika Vollmer

Osnabrück. Werbung wirkt, wie wir wissen. Am wirksamsten ist sie, wenn es für die potenzielle Kundschaft etwas umsonst gibt. In Osnabrück gibt es am Samstag Eis umsonst.

Die für Samstag in Osnabrück geplante Aktion hat ein Vorbild: Eine Tankstellenkette lud vor einiger Zeit zum kostenlosen Tanken ein. 20 Liter durfte jeder abzapfen. Die Umsonst-Tankstelle wurde jeweils am Vortag im Internet veröffent