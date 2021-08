Bauarbeiter aus ganz Norddeutschland protestieren in Osnabrück für höhere Löhne

Statt Homeoffice und Kurzarbeit gibt es in der Bau-Branche weiter gut zu tun. Überstunden und Wochenendarbeit seien an der Tagesordnung, heißt es von der Industriegewerkschaft IG BAU. (Symbolfoto)

imago images/localpic

Osnabrück. Mit einem Aktionstag und einer Kundgebung in der Osnabrücker Innenstadt protestieren Bau-Beschäftigte aus ganz Norddeutschland am Samstag, 7. August, für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen in ihrer Branche.

Das teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mit. Bei der Veranstaltung, bei der auch IG BAU-Bundesvorstandsmitglied Carsten Burckhardt sprechen wird, werden mehrere Hundert Bau-Beschäftigte aus der Region erwartet, kündi