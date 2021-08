Auf dem Limberg in Osnabrück sollen 3000 Arbeitsplätze entstehen

Die ehemalige Kaserne auf dem Limberg soll zu einem "Smart Business- und Servicepark" mit bis zu 3000 Arbeitsplätzen werden. Das Bild zeigt den Blick Richtung Süden, rechts ist die Straße "Am Limberg" zu sehen.

André Havergo

Osnabrück. In der ehemaligen Kaserne auf dem Osnabrücker Limberg wird zurzeit aufgeräumt. In drei Jahren soll der Boden bereitet sein, ein Gewerbegebiet des digitalen Zeitalters zu schaffen. Im "Smart Business- und Servicepark" sollen bis zu 3000 Menschen arbeiten. Was geht das?

25,7 Hektar sollen in dem alten Militärareal für Gewerbe, Handwerk und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden. So ist der Plan. Ein Teil der politischen Mandatsträger, vor allem aus der Grünen-Fraktion, kann sich hier auch das Train