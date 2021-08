Dürfen doch öffnen: Betreiber von Diskos und Shisha-Bars in Osnabrück erleichtert

Aufatmen bei Osnabrücker Clubbetreibern: Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat die härteren Corona-Regeln gekippt. (Symbolbild)

Sophia Kembowski/dpa

Osnabrück. Shisha-Bars, Diskotheken und Clubs in Niedersachsen dürfen bei einem Inzidenzwert über 10 geöffnet bleiben. Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg gab einem entsprechenden Eilantrag statt. In Osnabrück ist die Erleichterung spürbar.

Das Oberverwaltungsgericht hat am Dienstag entschieden, dass Shisha-Bars, Clubs und Diskotheken in Niedersachsen auch bei einem Inzidenzwert von über 10 geöffnet bleiben dürfen. Geklagt hatte eine Shisha-Bar-Betreiberin aus Delmenhorst