Raus aus dem Alltag: Hier findet Du acht kleine Abenteuer in und um Osnabrück

Gleitschirmfliegen bei der Flugschule Westfalen in Werther.

Udo Wilhelm/Flugschule Westfalen

Osnabrück. Irrgarten, Gleitschirmfliegen, Segeln – ein Tag in der Heimat kann sich wie Urlaub anfühlen. In und um Osnabrück gibt es jede Menge kleine Abenteuer zu entdecken.

In diesem Artikel erfährst Du:Was Du neben Indoor-Surfen noch in und um Osnabrück erleben kannst.Wo Du Deine Mikro-Abenteuer findest.Wie viel Deine Mikro-Abenteuer kosten.1. Indoor Surfen in der Osnabrücker Innenstadt David