Zu den vier Impfaktionen in der vergangenen Woche im Osnabrücker Stadtgebiet kamen knapp 200 Menschen. Manche holten sich ihre zweite Impfung ab. (Symbolfoto)

imago images/C3 Pictures

Osnabrück. In der vergangenen Woche haben knapp 200 Menschen an den Corona-Impfaktionen im Osnabrücker Stadtgebiet teilgenommen. Und der Impfbus ist weiter unterwegs.

In den Mensen der Hochschulen ließen sich an zwei Tagen knapp 100 Studierende impfen. Das teilt die Stadt mit. Am vergangenen Mittwoch gab es 48-mal den Piks in der Mensa der Hochschule – 32 Erstimpfungen und 16 Zweitimpfungen. E