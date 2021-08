An einer Fassade in der Georgstraße ist der alte Schriftzug "Leder-Handlung Wilh. Hamm & Co." zu sehen, nachdem dort ein Haus abgerissen wurde. Hier soll ein neues Wohnquartier entstehen.

Michael Gründel

Osnabrück. Bei den Abbrucharbeiten an der Georgstraße ist eine alte Reklame zum Vorschein gekommen: "Leder-Handlung Wilh. Hamm & Co." steht in weißer Schrift auf dem roten Backsteingiebel. Was hat das zu bedeuten?

375 Appartements will der Meppener Investor Pro Urban im Karree an der Möserstraße und der Georgstraße bauen. Dafür werden gerade das frühere C&A-Gebäude und die benachbarten Wohnhäuser abgerissen. Und weil der westliche Giebel vom Haus