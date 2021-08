Einsatzkräfte der Osnabrücker Feuerwehr holen im Bereich Pernickelmühle einen Mann aus der Hase.

TV7News/Festim Beqiri

Osnabrück. Passanten haben am frühen Montagnachmittag in Osnabrück eine Person in der Hase entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr rettete den Mann aus dem Wasser.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst eilten gegen 15 Uhr zur Hase im Bereich Pernickelmühle/Mühlenstraße, teilt eine Polizeisprecherin mit. Beim Eintreffen habe sich dort eine Person an einem Pfeiler festgeklammert, berichtet der Feuerwehr