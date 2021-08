Impfgegner verteilen in Osnabrück erneut irreführende Flyer

Der Verein "Elternstehenauf" aus Nürnberg lässt in Osnabrück per Flugblatt irreführende Aussagen über Corona-Impfungen verbreiten.

Wilfried Hinrichs

Osnabrück. Ein dubioser Verein aus Nürnberg macht in Osnabrück Stimmung gegen das Impfen von Kindern. Im Stadtteil Sonnenhügel wurden Flyer mit irreführenden Aussagen verteilt. Eine Leserin unserer Zeitung reagierte erbost.

Was die Leserin besonders erzürnte: Der Flyer unter dem Titel "Corona-Impfung – nichts für Kinder!" war in ihr Exemplar der Montagsausgabe der "Neuen Osnabrücker Zeitung" gesteckt worden. So habe der Eindruck entstehen können, dass es