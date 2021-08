„Fliegende Nomaden“ Andreas Zmuda und Doreen Kröber in Osnabrück

Flug der Karibik: Andreas Zmuda und Doreen Kröber mit ihrem Vögeln nachempfundenen Trike hoch über der Insellandschaft bei Tobago.

Trike Globetrotter Project

Osnabrück. Wie fühlt es sich an, so frei zu sein wie ein Vogel? Zwei Weltenbummler, die das so wörtlich nahmen, wie es nur geht, waren zu Gast im Cinema-Arthouse, um mit „Vogelfrei“ ihren Film über ein dreijähriges Flugabenteuer zu präsentieren, das sie kreuz und quer über die amerikanischen Kontinente geführt hat.

Dass die dabei entstandenen, mitunter atemberaubenden Aufnahmen nun als abendfüllender Kinofilm zu sehen sind, sei nicht von Anfang an so geplant gewesen, verriet Andreas Zmuda: Nur dank Corona habe man die Zeit gehabt, das reichh