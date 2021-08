Im Osnabrücker Stadtteil Westerberg ist eine Gartenlaube in Brand geraten.

Jörn Martens

Osnabrück. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in einem Kleingartenverein in Osnabrück eine Gartenlaube abgebrannt.

Gegen 23.30 Uhr hatte eine Passantin Flammen aus einer Gartenlaube auf dem Gelände des Kleingartenvereins West in der Händelstraße entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Vor Ort fand die Berufsfeuerwehr Osnabrück eine Gartenlaube vor, die