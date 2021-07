Brand in einem Haus am Sonnenhügel in Osnabrück schnell gelöscht

Michael Gründel

Osnabrück. Ein Brand in einem Haus am Sonnenhügel hat die Feuerwehr am Samstagabend auf Trab gehalten. Das Feuer wurde aber schnell gelöscht.

Laut einer ersten Mitteilung der Polizei ist am frühen Samstagabend ein Feuer in einem Gebäude am Sonnenhügel ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge fing es im Badezimmer an zu brennen.Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, es