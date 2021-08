Mittelalter-Markt in Osnabrück-Sutthausen geplant

Auf dem Pferd des mongolischen Reiters dürfen die Besucher des Mittelalter-Markts in Sutthausen reiten.

Abinoojii Ikwe

Osnabrück. Ein Mittelalter-Markt findet von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. August, an der Rennbahn in Sutthausen in Osnabrück statt.

Das Mittelalter scheint eines der beliebtesten Epochen der Deutschen zu sein. Seit einigen Jahren finden in der ganzen Republik Mittelalter-Märkte oder Konzerte mit Bands statt, die die Musik aus dem vermeintlich finsteren Zeitalter spielen