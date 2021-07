"Aşbildung": Das Kunstprojekt im Dönerladen an der Bohmter Straße

Sie bringen die Kunst in das Dönerrestaurant: Kuratorin Anja Lückenkemper (hinten) und Direktorin Anna Jehle von der Kunsthalle Osnabrück im Dönerrestaurant "Toros" an der Bohmter Straße. Foto: Thomas Osterfeld

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Döner und Kunst - geht das zusammen? „Aşbildung“ heißt das Projekt der Kunsthalle Osnabrück im Dönerimbiss. Es gibt Nahrung für Kopf und Bauch.

Wie hört es sich an, wenn Kunst auf Wirklichkeit trifft? Zum Beispiel so. „Wir wollen hier die Kunst in bestehende soziale Systeme einschreiben“, sagt Anna Jehle. Cevat Mergen hingegen meint: „Normalerweise kenne ich meine Gäste. Aber jetzt