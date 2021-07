20.000 Euro Schaden bei Garagenbrand in Wissingen

Vermutlich hat ein technischer Schaden zu einem Garagenbrand in Bissendorf/Wissingen geführt.

NWM-TV

Bissendorf. Am Freitagmorgen hat es am Kollegienwall im Bissendorfer Ortsteil Wissingen gebrannt: Gegen 10 Uhr entdeckte eine Anwohnerin ein Feuer in ihrer Garage und verständigte den Notruf.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Schledehausen, Jeggen und Ellerbeck waren mit einer Vielzahl von Kräften vor Ort und konnten die Flammen vollständig löschen, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Verletzt wurde demnach niemand, ein