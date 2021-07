Die Osnabrücker Shisha-Bar Bon Voyage geht mit einem Eilantrag gegen die jüngsten Corona-Regeln vor. (Symbolbild)

imago images/Karsten Schmalz

Osnabrück. Seit Mittwoch müssen Shisha-Bars in Kommunen mit einer Inzidenz über 10 wieder schließen, also auch in Osnabrück. Die Shisha-Bar „Bon Voyage“ geht mit einem Eilantrag dagegen vor.

Auf Nachfrage bestätigte Markus Elbert, Ehemann der Inhaberin der Gaststätte, die in der Eisenbahnstraße ihren Sitz hat, dass am Freitagnachmittag ein Normenkontrolleilantrag vor dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg eingereicht werde.Dami