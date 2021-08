„Bos Tanke“ eröffnet an der Karlstraße in Osnabrück

"Bos Tanke" im Gebäude Karlstraße 49: links die alten Hallen, die nun eine Schlagzeugschule beherbergen, rechts der ehemalige Verkaufsraum der Tankstelle, wo es künftig Kaffee gibt.

André Havergo

Osnabrück. Diesel und Benzin gibt es an der alten Tankstelle an der Karlstraße in Osnabrück schon lange nicht mehr. Stattdessen kann dort nun bald Kaffee getankt werden.

Erst seit wenigen Jahren steht das Gebäude mit der Hausnummer 49 unter Denkmalschutz. Einst war es eine Esso-Tankstelle, dann gab es dort Kraftstoff der Marke Aral. Von 1992 an nutzte es für längere Zeit die Diakonie als Standort ihres Gart