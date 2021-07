Trotz Streiks: Kaufland-Filiale in Osnabrück bleibt am Freitag geöffnet

Mitarbeiter von Kaufland in Osnabrück beteiligen sich am heutigen Streik. Die Filiale beliebt trotzdem geöffnet. (Symbolbild)

Daniel Gonzalez-Tepper

Osnabrück. In der Tarifrunde für den Einzel-, Groß- und Außenhandel in Niedersachsen und Bremen wird heute erneut gestreikt – auch in Osnabrück. Mitarbeiter von Kaufland beteiligen sich ebenfalls. Die Filiale am Kurt-Schumacher-Damm bleibt jedoch regulär geöffnet.

Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. "Die Durchführung von Streikmaßnahmen ist eine legitime Möglichkeit für Arbeitnehmer, ihre Forderungen zum Ausdruck zu bringen. Selbstverständlich respektieren wir die Teilnahme unserer