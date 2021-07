Maislabyrinth eröffnet am Freitag auf Hof Hauswörmann in Osnabrück

Der Hof Hauswörmann lockt auch in 2021 mit einem Labyrinth im Maisfeld, in dem kleine und große Besucher den richtigen Weg finden müssen. (Archivfoto)

Sophie Otto-Knapp

Osnabrück. Seit vielen Jahren legt Familie Padeffke auf Hof Hauswörmann ein Labyrinth im Maisfeld an – so auch 2021. Das Rätselraten im Osnabrücker Stadtteil Nahne beginnt am Freitag, 30. Juli.

Das diesjährige Motto „Die Welt der Insekten“ lässt sich beim Blick von oben auf das Labyrinth erkennen. Die Familie hat zwei Blumen, einen Schmetterling, eine Biene und den Hofnamen als Wege in das Maisfeld geschnitten.