Impfbus der Stadt Osnabrück hält am Neumarkt und vor Theater

Um ungeimpften Bürgern ein niedrigschwelliges Impfangebot zu machen, fährt ein Impfbus durch das Osnabrücker Stadtgebiet.

André Havergo

Osnabrück. Die Stadt Osnabrück bringt per Bus Corona-Impfungen zu den Menschen. Das sind die aktuellen Stationen.

Seit Freitag, 30. Juli, tourt der Bus mit einem mobilen Impfteam durch das Stadtgebiet.Die nächsten Haltestellen sind am Freitag, 6. August. Nachmittags steht der Bus von 15 bis 16 Uhr am Großspielplatz in der Lerchenstraße. Von 17 bis 19 U