Um ungeimpften Bürgern ein niedrigschwelliges Impfangebot zu machen, fährt künftig ein Impfbus durch das Osnabrücker Stadtgebiet. (Symbolfoto)

Uwe Anspach/dpa

Osnabrück. Nach dem Landkreis bringt auch die Stadt Osnabrück per Bus Corona-Impfungen zu den Menschen. Premiere ist am Freitag, 30. Juli. Erster Einsatzort: Katharinenkirche.

Von 17 bis 21 Uhr steht der Bus in der Nähe des Spielplatzes am Adolf-Reichwein-Platz. "Wer mag, kann sich in dieser Zeit unkompliziert und ohne Termin impfen lassen", teilt die Stadtverwaltung mit. Verimpft wird der Impfstoff von Biontech.