Nach Corona-Infektionen in Diskothek: 88 Personen aus Region Osnabrück nicht in Quarantäne

Nach einem Besuch in der Osnabrücker Disco Virage hat es in Stadt und Landkreis bislang elf Corona-Infektionen gegeben.

Michael Gründel

Osnabrück. 480 Menschen aus Stadt und Landkreis Osnabrück hatten eine Diskothek in Osnabrück besucht, während sich dort ein Mann aufhielt, bei dem später eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde. Mehr als 300 Disco-Gäste aus der Region sind in Quarantäne. Vollständig Geimpfte und Genesene gehören nicht dazu. Ähnliche Fälle gibt es in Herford und Bielefeld.

Das teilte Stadtsprecherin Silke Brickwedde mit. Der Gesundheitsdienst für Stadt und Landkreis Osnabrück hat Folgefälle auf Coronavirus-Varianten untersuchen lassen, die sich nach dem Besuch im Virage ergeben hatten. "Bei ihnen wurde die zu