Wer darf für die kommenden fünf Jahre die OB-Kette tragen?

André Havergo

Osnabrück. Die Wahlliste ist geschlossen, jetzt steht fest, wer sich bei der Oberbürgermeisterwahl am 12. September 2021 in Osnabrück zur Wahl stellt. Darunter sind Polit-Profis, ein Schlagersänger und ein Rentner aus Voxtrup.

Am Montagabend um 18 Uhr endete die Anmeldefrist für die Kommunalwahl am 12. September. Am Donnerstag prüfte der Wahlausschuss die Kandidatenlisten der Parteien und die Anmeldungen der Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Oberbürger