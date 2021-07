Rohbau am See: Die Kommunalwahl kann alles ändern

Abriss oder 15 neue Wohnungen?

Michael Gründel

Osnabrück. Was wird aus dem Rohbau am Rubbenbruchsee in Osnabrück? Warten wir doch am besten die Kommunalwahl am 12. September 2021 ab. Eine Lösung könnte dann ganz einfach sein.

17 Jahre währt nun das Ringen um die Bauruine in Osnabrücks beliebtesten Naherholungsgebiet. 17 Jahre, die für die Beteiligten von Versprechungen und Hoffnungen, Enttäuschungen und Drohungen begleitet waren. Die Kommunalwahl am 12. Septembe