Mutmaßlicher Osnabrücker Serieneinbrecher in Bünde gefasst

(Symbolfoto)

dpa/Silas Stein

Osnabrück/Bünde. Die Polizei in Bünde hat am Dienstag einen mutmaßlichen Serieneinbrecher geschnappt. Er soll für mehrere Einbrüche in Osnabrücker Handyshops verantwortlich sein.

Die Polizei habe den Mann in Bünde auf frischer Tat ertappt, berichtet Osnabrücks Polizeisprecher Matthias Bekermann. Auch dort sei das Ziel ein Handyshop gewesen. Ein Haftrichter schickte den 40-Jährigen daraufhin in Untersuchungshaft.Der