Stadt Osnabrück will Abriss der Rubbenbruch-Ruine durchboxen

15 klimaneutrale Wohnungen: Für die Bauruine am Rubbenbruchsee gibt es neue Ideen. Die Stadtdrängt trotzdem auf einen Abriss des 17 Jahre alten Rohbaus.

Wilfried Hinrichs

Osnabrück. Die Stadt Osnabrück macht Ernst: Sie will mit einem Zwangsgeld den Abriss der Hotelruine am Rubbenbruchsee durchsetzen. Die Eigentümer wehren sich und schalten ein Gericht ein.

Es liegt damit in der Hand des Gerichts, ob die Bauruine schon bald verschwindet oder sich das Ringen um die Nutzung des Sahnegrundstücks am See weitere Jahre hinzieht. Die juristischen HintergründeFür juristische Laien mutet es etwas