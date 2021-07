Ansgar Frommeyer lässt bei der Firma Zeppelin Rental in Osnabrück einen Bagger für den Hilfseinsatz im Ahrtal verladen.

David Ebener

Osnabrück. Nach dem Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist schweres Gerät nötig. Ansgar Frommeyer machte sich am Dienstag auf dem Weg ins Ahrtal. Im Gepäck: ein großer Bagger. Dafür ziehen Unternehmen aus der Region an einem Strang.

Der gebürtiger Osnabrücker und Wahl-Düsseldorfer habe sich nach der Flutkatastrophe vom 14. Juli auf sein Rad gesetzt und sei vier Stunden bis nach Erftstadt gefahren, berichtet er unserer Redaktion. Samstag und Sonntag habe er vor Ort geho