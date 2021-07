Für das neue Wohnprojekt an der Möserstraße/Georgstraße werden die alten Wohn- und Geschäftshäuser abgerissen.

Michael Gründel

Osnabrück. Im Juli 2021 begannen in Osnabrück die Arbeiten für das Wohnprojekt Möserstraße und auch in einigen Orten im Landkreis fiel der Startschuss für große Bauprojekte. Mehr zu diesen und anderen Themen in unserem Monatsrückblick.

Die Erleichterung währte nur kurz. Nachdem die Corona-Zahlen im Juni 2021 auf einen niedrigen Stand sanken, steigen sie im Juli langsam aber stetig wieder an. Vor allem die hoch ansteckende Delta-Variante breitet sich immer weiter