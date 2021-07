Bisher wurde an festen Orten im Landkreis Osnabrück geimpft, jetzt werden mobile Impfteams eingesetzt.

Jörn Martens

Osnabrück. Um den Impfstoff noch niedrigschwelliger an die Menschen in der Region Osnabrück zu bringen, setzt der Landkreis nun einen Impfbus ein, mit dem mobile Teams in den kommenden zwei Wochen unterwegs sein werden.

Gemeinsam mit der Verkehrsgesellschaft des Landkreises Osnabrück (VLO) will der Landkreis in den kommenden zwei Wochen mit einem Impfbus an verschiedenen Orten vertreten sein. Mobile Teams des Impfzentrums werden damit an Orten mit starkem