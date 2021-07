Technischer Defekt? Feuerwehreinsatz bei Mehrfamilienhaus in Osnabrück

Nach ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt das Feuer verursacht haben. (Symbolbild)

Jörn Martens

Osnabrück. Ein technischer Defekt könnte in einem Mehrfamilienhaus in der Schlesischen Straße in Osnabrück ein Feuer ausgelöst haben.

Nach Angaben der Polizei hatte eine Bewohnerin am Montag gegen 21.35 Uhr den Alarm eines Rauchmelders gehört und Polizei sowie Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr eingetroffen seien, hätten sie in einer Wohnung im