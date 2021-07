Wieder ein markantes Osnabrücker Wohnhaus in Trümmern

Schon vor einem Jahr war das Ende besiegelt: Das Haus Bramscher Straße 40 auf einem Foto, das im Juli 2020 aufgenommen wurde.

Rainer Lahmann-Lammert

Osnabrück. Bramscher Straße 40 – das war eine stolze Stadtvilla. Jetzt liegt sie in Trümmern. An ihrer Stelle soll ein neues Wohnprojekt entstehen. Nachbarn fragen sich, ob das nicht auch in den alten Mauern möglich gewesen wäre.

Es war in die Jahre gekommen, das gelbe Haus am Übergang zur Süntelstraße. Trotz der stuckverzierten Fassade und dem Ziergiebel stand es nicht unter Denkmalschutz wie manche andere Gebäude im Viertel – vermutlich, weil bei früheren Modernis