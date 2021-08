Bei "green&nature" in Bad Rothenfelde gibt es Hanfprodukte – ganz legal

Sind von ihren CBD-Produkten überzeugt: Meilin Schröder (links) und Nina Knäuper von "green&nature" .

Henning Mayer

Bad Rothenfelde. Hanfprodukte zu nutzen, war lange illegal. In der alternativen Medizin ist Cannabidiol (CBD), ein Wirkstoff der Pflanze, jedoch mittlerweile sehr beliebt. Jetzt gibt es ein Geschäft in Bad Rothenfelde, in dem man diese Produkte kaufen kann – ganz legal.

"Einen Zahlungsdienstleister zu finden, war ein riesiger Kampf – die Produkte sind legal, aber laut denen eine Grauzone", erzählt Meilin Schröder. Die 31-Jährige leitet den Online-Shop "green&nature", inzwischen hat sie auch ein Geschäf