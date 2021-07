An diesem Wochenende: Schlussakt der großen Impfaktion im Schinkel

Bei der ersten Impfaktion in der Gesamtschule Schinkel Anfang Mai bildete sich eine lange Warteschlange. An diesem Wochenende folgt die Zweitimpfung – die auch für alle übrigen Impfwilligen geöffnet ist.

Festim Beqiri

Osnabrück. Die erste Impfaktion in der Gesamtschule Schinkel löste Anfang Mai einen Ansturm von Impfwilligen aus. Drei Monate später folgt an diesem Wochenende die Zweitimpfung. Es kann aber auch jeder ab 16 Jahren kommen, der sich impfen lassen möchte.

Über 8000 Dosen Astrazeneca haben die Teams des Schmerztherapie-Zentrums Osnabrück am zweiten Maiwochenende in der Gesamtschule Schinkel und eine Woche später in Bersenbrück verabreicht. Es war die Zeit, als der Impfstoff noch knapp und die