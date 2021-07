Nach Corona-Fall in Osnabrücker Disko: Elf Folge-Infektionen in Stadt und Landkreis

Nach einem Corona-Fall unter den Besuchern in der Osnabrücker Diskothek Virage befinden sich mehrere Hundert Menschen aus Stadt und Landkreis in Quarantäne.

Michael Gründel

Osnabrück. Nachdem ein Gast der Osnabrücker Diskothek Virage positiv auf das Coronavirus getestet worden war, befinden sich derzeit mehr als 300 Disko-Besucher aus Stadt und Landkreis in Quarantäne. Inzwischen sind Folge-Infektionen in der Region bekannt geworden.

Bislang gibt es elf Fälle in der Region, die mit dem Disko-Besuch in Zusammenhang stehen – fünf in der Stadt und sechs im Landkreis. Das teilte Stadtsprecherin Silke Brickwedde am Montagnachmittag mit. Über mögliche weitere Fälle in an