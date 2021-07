Herausfordernder Einsatz: Was DLRG-Helfer aus der Region Osnabrück im Flutgebiet erlebten

Die Einsatzkräfte der DLRG bergen Autos auf der überflutet B265.

DLRG Landkreis Osnabrück / Philipp Schwab

Osnabrück. Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bewegt Deutschland. Freiwillige aus dem ganzen Land reisten an, um zu helfen. Auch DLRG-Mitglieder aus dem Landkreis Osnabrück waren darunter. So erlebten die Helfer ihren Einsatz.

Während andere die Flutkatastrophe in den Nachrichten verfolgten und erst nach und nach mehr Bilder aus den betroffenen Gebieten sahen, waren sie schon auf dem Weg, um vor Ort selbst mit anzupacken. 19 Freiwillige der DLRG-Ortsgruppen im La